Tribunal de Contas aprova contas da Presidência da República de 2022

O Tribunal de Contas formulou um juízo favorável sobre a conta da Presidência da República de 2022, após auditoria, com recomendações sobre sistema de contabilidade, inventário de bens e contratação pública, num relatório divulgado esta quinta-feira.

O relatório de que consta este parecer, aprovado em plenário geral em 12 de julho, foi esta quinta-feira entregue ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, e divulgado nos portais oficiais do tribunal e da Presidência da República na Internet.



"As demonstrações financeiras e orçamentais apresentam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Presidência da República, em 31 de dezembro de 2022, bem como o seu desempenho financeiro, a execução orçamental e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data", pode ler-se numa nota no site da Presidência.



Esta trata-se da quinta aprovação sucessiva e sempre com o juízo favorável do Tribunal de Contas à Conta da Presidência da República.