Tribunal trava furo de petróleo em Aljezur

Juízes decidiram suspender a licença para prospeção avançar.

08:59

A licença para prospeção de petróleo ao largo de Aljezur foi suspensa pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que deferiu uma providência cautelar interposta pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP). A decisão foi conhecida esta segunda-feira e impede o avanço dos trabalhos, que estavam previstos começar no próximo mês de setembro.



Segundo a PALP, "o tribunal decidiu suspender a licença (Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo) para prospeção que havia sido atribuída à ENI/GALP e assim impedir o prosseguimento de quaisquer trabalhos de prospeção ou execução da mesma".



Segundo revelou ao CM Rosa Guedes, dirigente da PALP, a decisão "impede qualquer tipo de trabalhos preparativos".



Manuel Vieira, da mesma plataforma, considera ser "uma vitória" já que o processo começou há mais de um ano.



O CM sabe que o barco ‘Saipem 12 000’, que foi contratado pela ENI e Galp para a prospeção, está parado no porto de Las Palmas, nas Canárias. Estaria a aguardar indicação para avançar para Portugal.



O consórcio está a avaliar a decisão judicial e frisa que cumpriu "escrupulosamente a legislação".



Ministério ainda pode recorrer da decisão

O título de utilização privativa do espaço marítimo foi atribuído pelo Ministério do Mar, que considerou a prospeção de interesse nacional. O tribunal tem posição contrária. O Ministério ainda pode recorrer da decisão.



Marcelo ouve críticas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouviu no sábado as críticas de elementos da Plataforma Algarve Livre de Petróleo e do Movimento Algarve Livre de Petróleo.



Protesto em Faro

No próximo dia 8 de setembro, está marcado um protesto contra o furo de petróleo ao largo de Aljezur, durante a Marcha Mundial do Clima.