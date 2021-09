Triunfo de Ruas em Viseu confirma 36 anos de poder laranja

Vitória para o "homem do poder local" no concelho que é laranja há 32 anos e que não mudará de cor por mais quatro. Foi este domingo confirmado o regresso de Fernando Ruas à Câmara de Viseu, bastião social-democrata que ajudou a batizar como ‘capital das rotundas’ e do ‘cavaquistão’.O economista, de 72 anos e que chega com o histórico de 24 (entre 1989 e 2013) como homem à frente dos destinos da autarquia viseense, foi a solução encontrada pelo PSD após a morte de António Almeida Henriques - recandidato natural e indiscutível, que já tinha sido indicado pelo partido -, vítima da Covid-19.Ruas contou com o apoio das estruturas locais, distritais e nacionais. E a aposta no "dinossauro autárquico" revelou-se certeira: deixou para trás o candidato socialista (João Azevedo, que teve como ‘padrinho político’ o recém-falecido Jorge Coelho), segurando a única capital de distrito que sempre foi laranja.Nesta legislatura, Ruas tinha sido eleito deputado à Assembleia da República pelo distrito.