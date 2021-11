Troca de acusações entre Ventura e Mortágua sobre envolvimento da deputada com o BES

"Não vejo qualquer razão para qualquer processo a mim ou aos muitos internautas que acharam esta história estranha e sem explicações. Se me imputassem recebimentos de dinheiro com números de conta e detalhes eu seria o primeiro a vir desmenti-lo, ainda para mais se a historia viesse de uma jornalista. Vamos ver que diligências fará o tribunal e onde se chegará com estas revelações", explicou ao CM.

Ventura e Seguí vão responder em tribunal por difamação. Mesmo ridícula, uma calúnia é uma calúnia. https://t.co/f2NqcR4JKM — mariana mortágua (@MRMortagua) November 15, 2021

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, referiu na rede social Twitter que André Ventura e Seguí (uma jornalista espanhola) vão responder em tribunal por difamação depois de a acusarem de aceitar dinheiro do BES. O presidente do Chega disse em exclusivo ao CM que não vê qualquer razão para ter um processo contra sí.Mariana Mortágua referiu que a acusação se trata de uma calúnia. "Ventura e Seguí vão responder em tribunal por difamação. Mesmo ridícula, uma calúnia é uma calúnia", pode ler-se no Twitter da deputada.