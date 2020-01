Troca de acusações sobre compra de votos no PSD

O atual presidente do PSD, Rui Rio, recusa estar a prometer lugares em troca de votos, tal como acusou o rival Luís Montenegro, embora admita que "isso é uma prática lastimosa muito comum dentro do PSD". Montenegro voltou a repetir a acusação e defende que essa tática já foi usada há um ano no conselho nacional em que Rio pediu um voto de confiança.À Antena 1, Montenegro repetiu que "há membros da comissão política e até da comissão permanente a oferecer lugares em troca de apoios". O ex-líder parlamentar foi mais longe e denunciou haver "uma correlação direta" entre os apoios de Rui Rio no Conselho Nacional de janeiro do ano passado e as listas de deputados do verão seguinte.Num encontro com militantes em Lisboa, Rio rejeitou as acusações, mas ressalvou que não pode falar por outros. "Não posso garantir que quem sai daqui vai fazer não sei o quê, mas posso garantir que comigo é zero." E devolveu o ataque a Montenegro, afirmando que, do outro lado, ouve "histórias esquisitas"."Se olhar para o estilo de muitos apoiantes [de Montenegro] não me admirava nada que isso acontecesse." Já quanto ao boicote anunciado pelo PSD/Madeira, Rio pediu "bom senso aos dirigentes para deixarem os 104 militantes votar".O site do PSD publicou esta quarta-feira os resultados finais da primeira volta das direitas para a liderança do partido, com imagens e notícias do atual presidente em destaque.Rio mantém-se como o candidato mais votado mas a percentagem desce ligeiramente para 49,02%. Luís Montenegro alcança 41,42% e Pinto Luz 9,3%. A atualização dos dados deve-se sobretudo à inclusão das concelhias da Amadora e de Vila Real.