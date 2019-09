Trump entra na campanha do CDS, mas Cristas atira-o contra BE e PCP

A líder do CDS-PP devolveu esta terça-feira as acusações e comparações com Donald Trump, feitas por António Costa no debate a seis na RTP, aos "parceiros do Governo", Bloco e PCP, a propósito dos impostos sobre os combustíveis.A resposta surgiu horas depois do debate a seis na RTP e de ter ouvido o líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, a compará-la ao presidente norte-americano, no final de um debate acalorado sobre a carga fiscal: "Só há duas pessoas no mundo que pedem redução do imposto dos combustíveis: Assunção Cristas e Donald Trump".À porta da estação fluvial do Barreiro, distrito de Setúbal, onde fez campanha hoje de manhã, a líder centrista deu a resposta, atirando sobre dois dos parceiros da maioria de esquerda durante os últimos quatro anos, Bloco de Esquerda e PCP."Eu não estou nada preocupada com essas acusações e, de resto, devolvo-as aos parceiros deste governo, o Bloco de Esquerda e o PCP, que aprovaram na generalidade a proposta do CDS para retirar a sobretaxa sobre o ISP", disse, com um sorriso.Resumindo, Assunção Cristas considerou que a frase de António Costa acaba por ser "uma crítica aos seus parceiros de governação".A carga fiscal foi um dos assuntos em cima da mesa do debate, com a direita a acusar o PS de impor a maior carga fiscal de sempre aos portugueses, motivando conversas bilaterais e a subida de tom entre Costa e Cristas e Costa e Rui Rio, líder do PSD. Esta conversa paralela terminou com o líder socialista a concluir que "só há duas pessoas no mundo que pedem redução do imposto dos combustíveis: Assunção Cristas e Donald Trump".