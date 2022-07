Trump 'joga' com comissão parlamentar sobre assalto ao Capitólio no anúncio de recandidatura

O anúncio da recandidatura de Donald Trump à presidência norte-americana em 2024 é aguardado para breve, entre o final das audiências públicas sobre o assalto ao Capitólio, em que é o principal visado, e as eleições intercalares de novembro.

Fontes próximas do ex-presidente disseram ao New York Times que Trump acredita que a recandidatura vai distrair a atenção mediática que está a ser devotada às audiências do assalto de 6 de janeiro. O Washington Post cita dois conselheiros segundo os quais Trump pretende anunciar já em setembro.

Entre os vários fatores a pesar para a decisão está também a baixa popularidade de Joe Biden, que se encontra nos 38,7%. Mas um anúncio de recandidatura antes das eleições tem potencial para ser negativo, dando aos democratas uma forma de galvanizar os eleitores anti-Trump.