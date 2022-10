Tudo o que precisa de saber sobre o acordo de concertação social

reequilibrar a repartição de riqueza no todo nacional, aumentando a justiça social no nosso país"

O acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade foi assinado, este domingo à tarde, sem aprovação da CGTP. Os parceiros sociais congratularam o acordo, mas consideram algumas medidas insuficientes.O Primeiro-Ministro, António Costa, destacou, esta tarde, que se trata de um "acordo de maior importância política" e que prevê "O acordo prevê "chegarde forma faseada com o intuito de atingir os 760 euros em 2023 e os 900 euros em 2026, salvaguardando o poder de compra dos trabalhadores e "assegurando a trajetória de crescimento iniciada em 2016", pode ler-se no documento.Para reforçar o orçamento das famílias há alguns pontos chaves, entre eles atualização dos escalões de IRS e o aumento do valor a pagar aos trabalhadores pelas horas extraordinárias. Outros dos objetivos é "criar condições para reforçar a competitividade das empresas e o crescimento da produtividade", explica o documento.As medidas de apoio estão também centradas nos jovens através da valorização dos mais qualificados, "no que toca a criar condições para atrair esta nova geração para o mercado de trabalho e para que em Portugal construam os seus projetos de vida" e um "aumento do benefício anual do IRS Jovem para 50% no primeiro ano". Uma das medidas de maior impacto é o reforço de mais de três mil milhões de euros nos sistemas de eletricidade e gás para restringir os preços de energia.