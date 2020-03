UGT apoia Costa nas críticas a ministro holandês e na defesa de 'eurobonds'

Wopke Hoekstra,

A UGT manifestou esta sexta-feira o seu apoio às críticas feitas pelo primeiro-ministro português às declarações do ministro das Finanças holandês,no Conselho Europeu de quinta-feira, e à posição assumida por António Costa em defesa dos 'eurobonds'.

A posição da central sindical foi assumida numa mensagem que o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, enviou aos parceiros sindicais mundiais da Confederação Europeia de Sindicatos (CES), à Confederação Sindical Internacional (CSI) e ao Comité Económico e Social Europeu (CESE).

"A UGT apoia a posição do nosso primeiro-ministro que, juntamente com outros 12 Estados-membros da União, está a pressionar a União Europeia a criar 'eurobonds' [títulos de dívida europeia], seguindo a posição da CES", afirmou Carlos Silva.

A central apoiou também a posição assumida por António Costa, que reagiu criticamente às declarações do ministro holandês das Finanças, que sugeriu solicitar ao Governo espanhol que informe a União Europeia por que razão não tem condições para superar os efeitos da pandemia do novo coronavírus no seu próprio país, apesar de ter crescido nos últimos sete anos.

Salientou que António Costa "considerou esta declaração anti-espírito e coesão da União Europeia, para além de repulsiva".

"É realmente incrível encarar e acreditar que estes políticos são membros de um espaço político e económico que, neste momento, deveria estar unido e fortalecido", considerou, a propósito, o líder da UGT.

Na opinião da UGT, a Europa só conseguirá "enfrentar esta terrível crise, salvar a economia e os empregos" se os Estados se mantiverem "juntos, fortes e solidários".