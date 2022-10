UGT diz-se empenhada em garantir implementação do acordo de Concertação Social

A UGT considerou esta terça-feira que o acordo de Concertação Social "é um bom ponto de partida" para melhorar a vida dos trabalhadores e disse estar empenhada em garantir "a sua correta implementação".

Em comunicado, a UGT realça que o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade assinado no domingo pelo Governo e os parceiros sociais, à exceção da CGTP, "é um bom ponto de partida pois traz garantias de uma repartição mais justa da riqueza do país e inspira confiança na melhoria progressiva das condições de vida dos trabalhadores".

"A UGT empenhou-se na negociação de um acordo, com o objetivo fundamental de valorizar os salários dos trabalhadores, garantindo um aumento não inferior a 20% do rendimento médio por trabalhador em 2026 e a necessária convergência com as metas da União Europeia", pode ler-se no documento.

A central sindical congratula-se "com a valorização da Concertação Social" e diz-se empenhada, na atual "conjuntura de incerteza", em acompanhar a execução do acordo e em garantir "a sua correta implementação".

No documento, a UGT destaca algumas das medidas previstas, entre as quais uma valorização das remunerações por trabalhador de 5,1% em 2023, de 4,8% em 2024, de 4,7% em 2025 e de 4,6% em 2026, bem como o aumento do salário mínimo, para 760 euros em 2023, atingindo 900 euros em 2026.

"Em quatro anos, o salário mínimo nacional terá um aumento de 27,6%", sublinha a central sindical liderada por Mário Mourão.

A UGT refere ainda o aumento do valor do subsídio de refeição isento de tributação, "quer seja pago em dinheiro ou em cartão, com os limites de 5,20 euros e 8,32 euros respetivamente".

O acordo da Concertação Social, assinado por todos os parceiros no domingo à exceção da CGTP, prevê também o aumento do pagamento do trabalho suplementar a partir das 100 horas anuais, que serão pagas "pelos valores de antes da 'troika'" e com uma redução da taxa de retenção na fonte de IRS em metade, destaca a central sindical.