Última batalha de João Semedo foi luta por uma morte digna

Começou jovem a militar no PCP, foi preso pela PIDE, mas divorciou-se do partido em 2000.

Por João Maltez e Diana Ramos | 01:30

"Era um tipo raro". Um homem que defendeu "com alma, coração e com garra" causas essenciais para todos os portugueses, como descreveu a eurodeputada Marisa Matias. Da esquerda à direita, as palavras convocam a forma de estar na política e na vida do ex-líder do Bloco de Esquerda João Semedo, que faleceu esta terça-feira, aos 67 anos, vítima de cancro. Uma das últimas batalhas travou-a em defesa de uma morte digna.



João Semedo "foi notável enquanto político, pelas causas que abraçou e pelas quais lutou", sublinhou ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que recordou também o homem "com uma afabilidade acentuada, convencendo pelo exemplo, afirmando-se pela força do seu pensamento lúcido e clarividente".



Médico de profissão e defensor do Sistema Nacional de Saúde, Semedo lançou no início deste ano, em conjunto com António Arnaut, também falecido em 2018, o livro ‘Salvar o SNS – Uma nova lei de bases da Saúde para defender a democracia’. Uma das suas últimas batalhas centrou-se na despenalização da morte assistida, tendo integrado o movimento cívico ‘Direito a morrer com dignidade’.



Na política, tornou-se militante do PCP em 1972 e, um ano depois, nessa condição, foi preso pela PIDE. Abandonou o partido no ano 2000, para se tornar militante do BE sete anos depois. Mais tarde, com Catarina Martins, assumiria a coordenação paritária dos bloquistas. Abandonou o cargo em 2015 por razões de saúde.



Um cancro roubou-lhe as cordas vocais e seria a causa da sua morte. Em 2017, ao ‘Observador’, Semedo diria: "Tive a vida que escolhi, a vida que quis, não tenho nada de que me arrependa no que foi importante."



PERFIL

João Semedo nasceu em Lisboa a 20 de junho de 1951, filho de um engenheiro e militante comunista e de uma professora. Médico de profissão, foi também um ativista político. Primeiro no PCP, a que aderiu em 1972, depois no Bloco de Esquerda, do qual foi coordenador e deputado durante 9 anos.