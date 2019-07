Último debate reforça “alternativa” de António Costa

No último debate da legislatura, António Costa defendeu que o País está melhor. "Nem o diabo apareceu nem a austeridade se disfarçou", disse. Com a irritação nas bancadas da direita, o primeiro-ministro repetiu a frase.Face à falhas nos serviços públicos, Costa admite que ainda há muito para fazer. "Não vivemos no oásis, num País cor-de-rosa", referiu. E foi de outras cores que o PSD tentou pintar o debate."Pela sobrevivência da geringonça tudo foi suportável", atirou Fernando Negrão. O líder parlamentar avisou ainda o Governo para não abusar da confiança no resultado das próximas Legislativas: "Tenham mais calma, podem ter uma surpresa desagradável."Receando uma maioria absoluta futura no PS, Catarina Martins acabou por avaliar positivamente os anos da geringonça. Mesmo com o desejo de ter ido ainda mais além no acordo, se voltasse a 2015, a coordenadora não tem dúvidas: "O Bloco faria tudo de novo." Costa respondeu que o sentimento era mútuo.Já Jerónimo de Sousa não aplaudiu o acordo e lamentou que o Executivo tenha recusado "muitas vezes" os contributos comunistas. O líder do PCP insistiu nas questões laborais e pede agora um aumento de 40 euros nas reformas. Durante o debate, Jerónimo ausentou-se para marcar presença na manifestação da CGTP em Lisboa.Desta vez, Assunção Cristas evitou o confronto direto com Costa. A líder do CDS-PP preferiu destacar a postura "liderante" do partido na oposição. "Propomos que a ADSE seja aberta progressivamente a todos", avançou a centrista.Para encerrar o debate, a escolha recaiu sobre o ministro das Finanças. Reforçando o discurso do primeiro-ministro, Mário Centeno defendeu que "foi possível construir uma alternativa".Agora, com eleições à porta, deixou um apelo aos partidos: "Não entremos em leilões de promessas eleitorais."Em jeito de balanço dos quatros anos de governação socialista, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou ontem "incompreensíveis os atrasos nalguma administração pública e em certas vertentes da inovação".Marcelo apontou ainda o dedo ao agravamento do défice da balança comercial. Na próxima legislatura, o Presidente rejeita "acordos pontuais" e pede um "Governo estável".