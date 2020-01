Um ano depois, Rui Rio faz novo KO a Montenegro e vence eleições no PSD

Não foi uma vitória demolidora mas suficientemente folgada para Rui Rio ser reeleito presidente do PSD. Exatamente um ano depois de Luís Montenegro ter desafiado Rio a marcar eleições e perdido o conselho nacional, o ex-autarca do Porto voltou a derrotar o rival deixando o antigo líder parlamentar a cerca de seis pontos de diferença, alcançado cerca de 53% dos votos dos militantes.Luís Montenegro até conseguiu segurar as distritais de Braga e de Lisboa, mas foi no Porto, Aveiro e Vila Real que Rui Rio ganhou fôlego. Só na distrital do Porto a margem entre os dois candidatos passou os 1700 votos, pelo que nem a folga de quase 1200 votos de Montenegro sobre Rio em Lisboa – distrital que Miguel Pinto Luz ganhou na primeira volta – foi suficiente para dar esperança ao antigo líder parlamentar.Rui Rio, que usou o ‘7’ de Ronaldo para elencar o discurso de consagração e sublinhou o maior número de militantes a votar: mais 1670 do que na primeira volta. "Não prometi nada a ninguém em troca de votos. Aqueles 1670 que vieram a mais não tiveram nada em troca.""Não vale a pena anunciarem a minha morte política porque isso é manifestamente exagerado", garantiu Luís Montenegro no discurso de derrota. O ex-líder parlamentar desejou que Rio ultrapasse com êxito os próximos combates eleitorais, as Regionais dos Açores e as Autárquicas de 2021. Depois, pediu a "Rui Rio e à nova direção que saibam interpretar os resultados eleitorais que o PSD teve no último ano e o que resulta da avaliação dos militantes".O ex-líder parlamentar frisou ainda que "é importante que o PSD tenha paz e unidade" e lembrou que "todos têm de contribuir para acabar com a cultura de fação, divisões insustentáveis e agressividades intoleráveis", esperando que "Rui Rio possa devolver a estabilidade ao PSD". Nas redes sociais, Miguel Pinto Luz – que ficou pela primeira volta – prometeu "lealdade" e lembrou que "o PSD precisa de voltar a ser uma opção credível".Os votos da Madeira na primeira volta foram considerados nulos pelo conselho de jurisdição, por discrepâncias nos cadernos eleitorais. Este sábado, a estrutura regional decidiu avançar com o boicote e não abriu as sedes para a segunda volta, considerando que isso seria uma "humilhação" para os militantes.Os dois candidatos à liderança do PSD garantiram ontem ter confiança num bom resultado, quando votaram nas respetivas secções de voto. No Porto, Rio garantiu não ter discurso pronto, mas estar a preparar "dois cenários". Em Espinho, Luís Montenegro optou por tecer críticas à divisão interna e assumir que quer "construir unidade" no partido.Rio evitou responder ao rival e não comentou uma aparente redução de votantes. "Uns podem pensar que está ganho, outros podem pensar que está perdido, e uns desmobilizam por uma maneira, outros por outra... não sei." Montenegro lamentou o facto de o processo ter ficado "manchado por haver militantes impedidos de exercerem o voto".Militantes de Seia, Pinhel e Celorico da Beira, no distrito da Guarda, que pagaram quotas por vale postal não conseguiram participar no ato eleitoral. A direção alegou atrasos nos CTT.A candidatura de Montenegro pediu a impugnação em três secções de Portalegre.As urnas em Alter do Chão, Ponte de Sor e Gavião estavam encerradas pelas 16h00.Rui Rio chegou ao hotel no Porto pelas 20h, convicto de que seria uma noite rápida.Luís Montenegro chegou pelas 19h ao hotel, mas voltou a entrar pela garagem.