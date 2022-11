"Uma educação de qualidade significa liberdade e inclusão”: Marcelo evoca direitos humanos no Qatar

Leia também Marcelo promete falar de direitos humanos durante a visita ao Qatar de qualidade significa liberdade e inclusão, tolerância, não discriminação nomeadamente em função do género, da etnia, da origem, da orientação sexual e, portanto, o respeito pelos Direitos Humanos. Naturalmente contribuindo para a redução das desigualdades e a luta contra a pobreza", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou, durante a tarde desta quinta-feira, numa conferência que ocorreu em Doha, capital do Qatar, acerca do desenvolvimento sustentável e de uma educação de qualidade. Iniciativa foi organizada pela fundação 'Education For All' em conjunto com as Nações Unidas, antes de assistir à estreia da seleção portuguesa de futebol no Campeonato do Mundo do Qatar.Marcelo reforçou a ideia de que para haver uma educação de qualidade é fundamental que esta seja alargada a todos os cidadãos, bem como um aumento significativo do número de acessos ao ensino superior, à semelhança do que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Em Portugal, as mulheres são, atualmente, maioritárias no ensino superior, inclusive nos doutoramentos.Para além das mulheres, o Presidente da República português defende que a educação deve ser facilmente acedida por todas as camadas sociais, nacionais e não nacionais, incluindo migrantes e respetivas famílias, como se pode ler na nota relativa à participação do Presidente da República na conferência desta quinta-feira em Doha publicada na página da presidência da república."Uma educação