União Europeia deve contrariar melhor narrativa falsa russa sobre segurança alimentar, revela Cravinho

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, assumiu esta segunda-feira que a União Europeia (UE) precisa de contrariar melhor a "narrativa falsa" de Moscovo sobre a segurança alimentar, que admitiu estar a ganhar "alguma tração", designadamente em África.

"A Rússia está a utilizar a fome em outras partes do mundo como forma de aumentar a sua pressão, é um instrumento de guerra contra a Ucrânia. E está, em simultâneo, a tentar desenvolver uma narrativa que associa, erroneamente, sanções ocidentais ao impacto sobre a segurança alimentar mundial", declarou João Gomes Cravinho à imprensa, à margem de um Conselho de chefes de diplomacia da UE, no Luxemburgo.

Apontando que esta reunião foi muito focada nas "consequências geopolíticas da invasão da Ucrânia pela Rússia", o ministro observou que "o resto do mundo naturalmente olha não só para as causas (...) mas também para aquilo que tem sido o impacto, nomeadamente em termos de segurança alimentar", com a atual ameaça de penúria de cereais à escala global muitas vezes a ser atribuída aos pacotes de sanções aplicados pelo Ocidente a Moscovo, tal como alega o Kremlin.