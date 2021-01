Urnas abertas para eleger o próximo Presidente da República

Ao minuto Atualizado a 24 de jan de 2021 | 09:59

09:58 | 24/01 Costa apela ao voto em segurança O primeiro-ministro, António Costa, apelou este domingo ao voto nas presidenciais, alertando que não o fazer é deixar o futuro do país seja decidido por outros. "Votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania. Não o fazer é deixar que outros decidam o nosso futuro", advertiu o líder do executivo numa mensagem na sua conta oficial da rede Twitter. Votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania. Não o fazer é deixar que outros decidam o nosso futuro.

Para garantir as regras sanitárias estão abertas mais de 12 mil secções de voto e foram adquiridos milhares de equipamentos, num planeamento sem precedentes. — António Costa (@antoniocostapm) January 24, 2021

O histórico socialista Mário Soares foi o Presidente da República eleito com maior percentagem de votos, desde as primeiras eleições presidenciais portuguesas após o 25 de Abril de 1974, obtendo 70% dos votos, no sufrágio de 1996. A seguir a Mário Soares, foi António Ramalho Eanes que conseguiu ser eleito com a mais alta percentagem de votos, conseguindo 61,5% na primeira eleição presidencial, em 1976.

De recordar que, para que a decisão seja tomada este domingo sem que seja necessária uma segunda volta, é necessário que um candidato reúna mais de 50% dos votos. Caso contrário, os portugueses voltam a ser chamados às urnas no dia 14 de fevereiro para uma segunda volta.



De recordar que, para que a decisão seja tomada este domingo sem que seja necessária uma segunda volta, é necessário que um candidato reúna mais de 50% dos votos. Caso contrário, os portugueses voltam a ser chamados às urnas no dia 14 de fevereiro para uma segunda volta.

09:51 | 24/01 Quem são os sete candidatos a Presidente da República Já sabe tudo sobre os sete candidatos a Presidente da República? Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, André Ventura, Tiago Mayan, João Ferreira e Vitorino Silva são as opções que terá no seu boletim de voto.



Já sabe tudo sobre os sete candidatos a Presidente da República? Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, André Ventura, Tiago Mayan, João Ferreira e Vitorino Silva são as opções que terá no seu boletim de voto.

09:49 | 24/01 Portugal elege o 20.º Presidente da República e o sexto em democracia O próximo Presidente da República, cuja eleição decorre este domingo, será o 20.º chefe de Estado de Portugal desde a implantação da República, em 5 de outubro de 1910, e o sexto eleito em democracia.



O próximo Presidente da República, cuja eleição decorre este domingo, será o 20.º chefe de Estado de Portugal desde a implantação da República, em 5 de outubro de 1910, e o sexto eleito em democracia.

09:26 | 24/01 O que precisa para votar Para vota este domingo precisa de se munir de caneta, gel desinfetante, máscara e cartão de cidadão e deslocar-se à mesa de voto que lhe é indicada.



Para saber onde terá de se dirigir pode aceder ao site do Ministério da Administração Interna, na Consulta dos cadernos de recenseamento.



Por SMS (escreva RE (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD) {exemplo: RE 14444800 19531007} e marque 3838)

Através da APP MAI Mobile ou Através da Linha de Apoio ao Eleitor: 808 206 206



Para saber onde terá de se dirigir pode aceder ao site do Ministério da Administração Interna, na Consulta dos cadernos de recenseamento.

Por SMS (escreva RE (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD) {exemplo: RE 14444800 19531007} e marque 3838)

Através da APP MAI Mobile ou Através da Linha de Apoio ao Eleitor: 808 206 206

Portugal decide este domingo quem será o próximo Presidente da República com as mesas de voto abertas entre as 8h00 e as 19h00.entre os sete candidatos, numas eleições em que a abstenção é o principal adversário devido à pandemia de covid-19.O próximo Presidente da República será o 20.º chefe de Estado de Portugal desde a implantação da República, em 5 de outubro de 1910, e o sexto eleito em democracia.