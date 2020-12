Vacina e bazuca dão esperança a António Costa

A passar a época natalícia isolado em São Bento, o primeiro-ministro aproveitou a mensagem de Natal para agradecer a todos os profissionais que ajudaram a combater a pandemia deste ano, ao mesmo tempo que, disse, se mantém esperançoso relativamente a 2021.Funcionários de lares, Forças Armadas, cientistas, professores, agricultores, indústria e comércio. A todos António Costa agradeceu por, "ininterruptamente desde março, terem garantido que nada de essencial nos tenha faltado". Mas o líder do Governo deixou um agradecimento especial."Quero expressar a minha gratidão – estou certo de que a gratidão de todos os portugueses – aos profissionais de saúde, que dia e noite dão o seu melhor para tratar quem está doente, tantas vezes com sacrifício de folgas, tempo de descanso e contacto com a sua família", afirmou o primeiro-ministro.Depois da gratidão, Costa deixou palavras de esperança. "O processo de vacinação contra a Covid-19 dá-nos renovada confiança de que, graças à ciência, é mesmo possível debelar esta pandemia. Por outro lado, poderemos contar durante o próximo ano com a solidariedade reforçada da União Europeia, para apoiar o esforço nacional de iniciar uma recuperação sustentada" com a ajuda da bazuca financeira, disse Costa, mostrando o seu lado otimista.No ano passado, a mensagem de Natal do primeiro-ministro foi gravada a partir de uma Unidade de Saúde Familiar que tinha sido inaugurada. Na altura, António Costa centrou o seu discurso no Serviço Nacional de Saúde. Agora, um ano depois, o chefe do Executivo afirma que "estava longe de imaginar como essa mensagem se revelaria premonitória".