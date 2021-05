"Vai contribuir para a retoma económica europeia": António Costa sobre certificado sanitário

"Embora não constituindo condição prévia para a livre circulação, vai facilitá-la e contribuir para a retoma económica europeia", escreveu o primeiro-ministor num outro tweet.

O primeiro-ministro português, António Costa, reagiu esta quinta-feira à aprovação do acordo político sobre o certificado sanitário da Covid-19.Numa publicação na rede social Twitter, o chefe do Executivo saudou o acordo alcançado, esclarecendo ainda que o documento fornecerá uma prova de vacinação contra o vírus, um resultado negativo a um teste ou o comprovativo de recuperação da doença.A presidência portuguesa do Conselho e o Parlamento Europeu alcançaram esta quinta-feira um acordo político sobre o certificado sanitário para facilitar a livre circulação na UE no contexto da pandemia da covid-19, a tempo de ‘salvar’ a época de verão.