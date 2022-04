Valor da taxa de pobreza extrema "é o mais baixo alcançado", diz António Costa

O primeiro-ministro António Costa, esteve presente numa conferência este sábado, no Porto, no Congresso Nacional "Diálogos sobre a Pobreza". Em declarações, o chefe do Governo, destacou as "quatro metas centrais" da estratégia contra a pobreza aprovada pelo Parlamento em 2021, implementada pela primeira vez em Portugal e falou do futuro.



Neste que é um "combate que tem de mobilizar toda a sociedade", Costa refere como objetivos reduzir até 2030 as taxas de pobreza monetária para 10%, o que se traduz num diminução de mais de 600 mil pessoas em situação de pobreza em Portugal; reduzir para metade a pobreza monetária infantil para 170 mil crianças; reduzir a taxa de pobreza monetária em trabalhadores pobres para 230 mil trabalhadores; reduzir a disparidade nos diferentes territórios através da diminuição da taxa de pobreza para 3 pontos percentuais em relação à média nacional.





De acordo com o primeiro-ministro, esta sexta-feira, 760 mil famílias abrangidas pela tarifa de apoio à eletricidade já receberam 60 euros.Para o final do próximo mês, Costa prevê que mais 70 mil famílias, que apesar de não beneficiarem da tarifa de apoio à eletricidade, recebam apoios devido ao seu rendimento."Sabemos que é um desafio difícil que exige capacidade de diálogo, uma vez que os desafios são muitos e há um caminho longo a percecorrer até atingir as metas incluídas nesta estratégia", salientou o primeiro-ministro, acrescentando que "apesar do salário mínimo nacional ter aumentado 30 por cento, ficando acima do limiar da pobreza nacional, existem níveis de pobreza muito abaixo do limiar da pobreza, por exemplo a nível laboral".Optimista quanto à estratégia contra a pobreza, Costa destaca que "apesar do aumento do limiar da pobreza e exclusão social, foi possível que saissem 700 mil pessoas da pobreza extrema, o que se traduz numa diminiução da taxa de 26,4 para 20 por cento, o valor mais baixo alcançado".Para o futuro, o primeiro-ministro anunciou que vai ser criado um abono de família para crianças e jovens até 18 anos em risco de pobreza extrema, no valor de 1200 euros anuais.