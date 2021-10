O mínimo de existência, isto é, o montante anual de rendimentos de trabalho dependente, recibos verdes e pensões até ao qual o contribuinte não paga IRS, deverá subir 555€, de 9315€ para 9870€. Segundo o fiscalista Luís Leon, consultado pelo CM, “a atualização decorre do código do IRS que estabelece que o mínimo de existência nunca pode ficar abaixo do salário mínimo”, que o Governo prevê aumentar em 40€, de 665€ para 705€, no próximo ano.