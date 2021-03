"É muito provável que a 1 de abril volte a haver Estado de Emergência", admite Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a cidade de Madrid esta sexta-feira e marcou encontro com o rei de Espanha, Felipe VI.



Os temas que marcaram o encontro foram essencialmente a pandemia da Covid-19, a situação europeia e a resposta da Europa à pandemia e os fundos para os próximos anos, a presidencia portuguesa da União Europeia, o diálogo com a Índia, e as relações entre os EUA e Europa e Europa e África. Foram também abordados temas relacionados com "as relações bilaterais entre Portugal e Espanha", referindo os planos dos países para os próximos anos.



Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o "ambiente de grande amizade, fraternidade e empatia" entre Portugal e Espanha.



Sobre o plano de desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro esta quinta-feira, o Presidente da República, explicou que o Governo tentou encontrar uma solução a ouvir especialistas e partidos e em diálogo com o presidente e classificou o plano como muito longo, não é sendo quantitativo e é faseado.



Marcelo Rebelo de Sousa diz que o plano de desconfinamento "é uma proposta que procura o equilíbrio" e que houve "unidade" com Governo para o definir. E acrescenta que a proposta está preparada para sofrer correções, consoante a evolução da situação e afirma que "é muito provável que a 1 de abril volte a haver novo Estado de Emergência".