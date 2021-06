Um suporte de divulgação da campanha do candidato do PS, João Azevedo, à Câmara Municipal de Viseu foi vandalizado esta terça-feira, no Parque Urbano de Santiago.A direção de campanha considera este "ato de vandalismo totalmente condenável". "Não é desta forma que fazemos política", refere ainda a direção de campanha.João Azevedo concorre como candidato do PS à câmara de Viseu nas próximas autárquicas, que deverão ocorrer entre setembro e outubro.