Veja em direto o debate quinzenal no Parlamento

António Costa voltou a garantir que o Estado não injetou dinheiro no Novo Banco.

16:10

O primeiro-ministro, António Costa, reafirmou esta quinta-feira no debate quinzenal no Parlamento que o Estado não injetou dinheiro no Novo Banco e que só investiu dinheiro dos contribuintes num único banco: a Caixa Geral de Depósitos.







Costa reiterou que um inquérito parlamentar poderia satisfazer "a curiosidade" do Presidente da República e a sua sobre o que se passou após a resolução do BES, dizendo que gostaria de conhecer as "auditorias internas" do regulador.



"Se há curiosidade e interesse em saber como foi feita a resolução, como o Banco de Portugal geriu o banco após a resolução, como o doutor Sérgio Monteiro geriu a primeira tentativa de venda, pela nossa parte estamos totalmente disponíveis para uma comissão de inquérito", afirmou António Costa, no debate quinzenal.



Em resposta ao PSD, o primeiro-ministro salientou que, "ao contrário do Governo", a Assembleia da República pode "apurar aquilo que suscita curiosidade ao Presidente da República, suscita curiosidade a muitos portugueses".



"E, devo dizer, até a mim próprio, que gostaria de conhecer auditorias internas do Banco de Portugal que nunca foram publicadas, nem sequer transmitidas ao Governo", acrescentou.



No debate, o vice-presidente da bancada Adão Silva lembrou que António Costa também é secretário-geral do PS.



"Parece que nem o seu partido seguiu as suas pisadas, seguiu o seu repto", criticou, horas depois de o PS ter defendido que tal instrumento só deveria avançar depois de uma auditoria às circunstâncias em que ocorreu a resolução do Banco Espírito Santo (BES) em 2014.



Atrasos na segurança social

António Costa diz que o Governo prevê resolver "situações de atraso" no processamento de pensões até final do primeiro semestre, apontando uma "carência enorme" de recursos humanos na Segurança Social.



A questão foi introduzida no debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, em Lisboa, pelo vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva, que salientou que os sociais-democratas têm questionado o ministro responsável pela Segurança Social, Vieira da Silva, sobre esta matéria desde setembro de 2018.



"O que é que está a acontecer com o Centro Nacional de Pensões que demora meses e meses, para cidadãos residentes em Portugal, e anos, para residentes fora do país, a terem a sua pensão?", questionou.



Na resposta, António Costa reconheceu uma "carência enorme de recursos humanos na Segurança Social", apontando responsabilidades ao anterior executivo PSD/CDS-PP.



"Retirámos da mobilidade 600 funcionários que aí tinham sido colocados na legislatura anterior, abrimos um novo concurso para 155 técnicos e reforçámos a capacidade, quer por prestadores de serviços, quer através da mobilidade interna, quer por via do PREVPAP [programa de regularização de precários]", defendeu.



"E, por isso, a previsão que temos é que até ao final deste semestre tenhamos resolvido as situações de atraso", assegurou o primeiro-ministro.



PM diz que só gastou dinheiro dos contribuintes na CGD

"Nós investimos dinheiro dos contribuintes num único banco, reforçámos o seu capital, assegurámos a sua solvabilidade, e a estabilidade do sistema financeiro, e esse banco chama-se CGD", respondeu António Costa depois de ter sido questionado pela deputada de Os Verdes, Heloísa Apolónia.



