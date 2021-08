"Vejo oposição bastante mais exausta": Costa recusa remodelação e diz que Governo deu provas de "energia"

O primeiro-ministro, António Costa, recusou este sábado, em entrevista à TVI uma possível remodelação do Governo num futuro próximo defendendo que mudar os ministros não resolve os problemas do país.Para o secretário-geral dos socialistas, o governo tem dado grandes provas de "resistência e energia" e recusa exaustão do Governo. "Houve momentos duríssimos mas não há exaustão do governo", sublinhou.Costa apontou ainda para a oposição que acredita estar "bastante mais exausta, sem ideias, bastante mais fragmentada"."Devemos manter [os ministros] quando é possivel, as políticas requerem estabilidade. Se estivermos sempre a mudar os membros do governo, dificilmente temos princípio, meio e fim", defende Costa.Sobre Pedro Nuno Santos, o socialista recusa qualquer tensão e sublinha que "é dos ministros mais importantes do Governo".