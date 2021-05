Vencer direita "tingida de extrema-direita" só com luta da esquerda, afirma Catarina Martins

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu este domingo que a única forma de continuar a vencer a "direita tingida de extrema-direita" é a esquerda lutar pela maioria, o que determinará as soluções que forem encontradas para o país.

No encerramento da XII Convenção Nacional do BE e depois de reconduzida no cargo de coordenadora bloquista - apesar da sua direção ter perdido lugares na Mesa Nacional -, Catarina Martins apontou ao PSD e à extrema-direita, deixando o PS fora do alvo direto, ao contrário do que tinha feito na abertura da reunião magna.

"Só há, portanto, uma forma de continuar a vencer esta direita tingida de extrema-direita: que a esquerda lute pela maioria, que nunca se desvie da obrigação de ser a voz e a força do povo", apelou.