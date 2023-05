A Comissão Europeia estima que a TAP tenha um valor entre 854 milhões de euros e 1575 milhões de euros. Se a companhia aérea for vendida por um preço nesse intervalo de valores, os contribuintes terão perdas entre 2346 milhões de euros, no máximo, e 1625 milhões de euros, no mínimo.



A avaliação sobre a TAP consta na decisão completa da Comissão Europeia que aprovou o plano de reestruturação da TAP, em 21 de dezembro de 2021, e nunca foi divulgada pelo Governo.









