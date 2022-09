O presidente do Chega, André Ventura, acusou esta quinta-feira o PS de ser o único promotor dum “boicote partidário” e “ideológico”, depois de falhar pela terceira vez a eleição de um vice-presidente do partido para a Assembleia da República (AR).



Com apenas 64 votos favoráveis e 137 em branco entre 213 deputados que votaram, o parlamentar Rui Paulo Sousa foi o terceiro candidato apresentado pelo Chega para ocupar o cargo de ‘vice’ no Parlamento.









Ver comentários