Ventura comenta afastamento de Maló: "Acho estranho em tantos anos de PSD não ter sido detetado"

O líder do Chega, André Ventura, comentou esta sexta-feira o afastamento de António Maló de Abreu das listas do partido. "Acho estranho em tantos anos de PSD nunca ter sido detetado", disse.



André Ventura, quando questionado sobre a iniciativa de afastamento, começou por dizer, aos jornalistas, que havia afirmado que o esclarecimento por parte de Maló de Abreu teria de ser dado publicamente, caso contrário "não constaria nas listas". Como Maló de Abreu não o fez, o presidente do Chega frisou a existência de "uma compilação de vontades".





Ventura não avançou com Maló nas listas do Chega, após ter sido noticiado, pela revista Sábado, que o ex-PSD recebeu cerca de 75 mil euros em subsídios e ajudas de custo por ter declarado residência em Luanda. No entanto, viveu maioritariamente entre Lisboa e Coimbra ao longo desta legislatura.Maló de Abreu reagiu à polémica e desmentiu ter recebido qualquer subsídio "abusivamente", segundo comunicado enviado à Lusa, acrescentando que a sua vida "passou e passará por Luanda".