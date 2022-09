Ventura confiante na eleição de 'vice' da AR e agradece sinal de "normalização" do PSD

O presidente do Chega disse ter "boas expectativas" quanto à possibilidade de o Chega eleger esta quinta-feira o seu candidato a vice-presidente do parlamento, agradecendo ao PSD e IL a indicação de votos a favor.

Questionado como pode ser entendido o apelo do líder parlamentar do PSD para o voto favorável dos seus deputados no candidato Rui Paulo Sousa, André Ventura considerou-o "um sinal de normalização" que abre perspetivas para um entendimento dos dois partidos em 2026.

"Cada vez mais fica claro que em 2026 tem de haver esta normalização para poder haver uma alternativa", afirmou o deputado, em declarações aos jornalistas no parlamento.