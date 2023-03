André Ventura pretende trazer a Lisboa não só o ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump como o provável candidato à Casa Branca, Ron DeSantis. Osabe que já foram feitos contactos e que há recetividade, mas a pré-campanha para as primárias poderá atrapalhar os planos de André Ventura.Trump, a braços com a Justiça, e DeSantis, com um avanço de 23 pontos, vão defrontar-se na escolha do candidato republicano para 2024. Os convites são para a cimeira com Jair Bolsonaro e outros líderes de extrema-direita.