Ventura corta relações com CDS por ter marcado congresso na mesma data que o do Chega

O líder do Chega anunciou esta segunda-feira que irá "cortar em absoluto as relações com o CDS", depois de o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos ter convocado um congresso para as mesmas datas que o do Chega.

Numa curta declaração vídeo, André Ventura reagiu à aprovação, pelo Conselho Nacional do CDS, da convocatória que estipula que o 29.º Congresso do partido irá ter lugar nos dias 27 e 28 de novembro, coincidindo com as datas já anunciadas pelo Chega para a sua reunião magna.

Considerando que houve uma "falha e uma quebra muito grave da lealdade institucional e parlamentar" - que, segundo a "boa prática", prevê que os partidos com representação parlamentar "não tenham as suas reuniões magnas na mesma altura" - André Ventura anunciou que o Chega deixará de ter "qualquer relação institucional, política, partidária ou parlamentar" com o CDS.