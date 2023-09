Ventura dá força a Marcelo

É a 19 de setembro que o Chega quer ver discutida a moção de censura ao Governo, que vai dar entrada no Parlamento na sexta-feira.O presidente do partido, André Ventura, disse esta sexta-feira que o objetivo passa por "dar munição política ao Presidente da República" para uma eventual demissão do Executivo "depois das eleições europeias".A moção centra-se em quatro problemas principais para o partido, como as polémicas no Executivo, os problemas na saúde, a crise da habitação e os casos de justiça, como os que envolvem o Ministério da Defesa e o ex-secretário de Estado Marco Capitão Ferreira.Ventura disse que espera ter apoio também à esquerda e que "as lideranças diferentes" nos partidos permitam dar força à moção de censura.