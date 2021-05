Estalou definitivamente o verniz entre André Ventura e Rui Rio. Este sábado, o líder do Chega subiu ao palco do III Congresso do partido em Coimbra e acusou o presidente social-democrata de "traição", de "palmadas nas costas que nem sempre significam força".Ventura respondia na mesma moeda a Rio que antes o tinha criticado de "megalomania", por ambicionar vir a ser vice-primeiro-ministro num governo dos sociais-democratas. E as alfinetadas continuaram: ...