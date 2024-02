Ventura diz que PAN é o "maior ataque à democracia e ao tachismo"

presidente do Chega,

À acusação de que o

lembra que o "Chega votou mais vezes ao lado do PS do que o PAN", escreve o Observador.



O segundo debate desta segunda-feira acontece entre oAndré Ventura, e a líder do PAN Inês Sousa Real.Sobre as eleições nos Açores, André Ventura começa por dizer que "o Chega é o único partido que cresce verdadeiramente". "Parece-me de uma total irresponsabilidade não se procurar uma solução maioritária", diz André Ventura sobre a intenção da AD de governar com uma maioria relativa."Vocês são o maior ataque à democracia e ao tachismo", atira Ventura a Sousa Real.PAN esteve "ao lado do PS neste orçamento", Inês Sousa Real

A porta-voz do PAN acusou o Chega de querer "chegar a todo o custo ao poder" e "ser governo", considerando que se isso acontecer "põe em causa os direitos sociais".

Inês de Sousa Real repetiu várias vezes ao longo do frente a frente que o Chega, "com 12 deputados, aprovou zero medidas" na Assembleia da República, considerando que o partido liderado por André Ventura é "uma força completamente inútil para a democracia".

A deputada única do PAN acusou também o Chega de incoerência "que tanto vem proclamar questões de justiça e de moralidade, mas depois tem nas suas listas pessoas que foram constituídas arguidas".

Sobre o tema dos combustíveis, André Ventura acusou o PAN de querer aumentar os impostos, ao que Inês Sousa Real responde que o dinheiro será investido em transportes públicos.