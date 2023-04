Ventura estabelece como meta Chega ultrapassar PSD nas sondagens em menos de um ano

O presidente do Chega estabeleceu este sábado como meta ultrapassar o PSD nas sondagens "até ao final do ano ou início do primeiro trimestre" de 2024, considerando que Luís Montenegro assumiu que "não quer ser alternativa" ao PS.

Num vídeo enviado às reações, André Ventura reagiu à entrevista do presidente do PSD à CNN, na qual Montenegro rejeitou que o PSD possa fazer acordos de Governo ou ter o apoio de "políticas ou políticos racistas ou xenófobos, oportunistas ou populistas".

"Não percebemos se se está a referir ou não diretamente ao Chega, mas tudo indica que era uma mensagem clara para nós, para o nosso partido e para os nossos militantes", afirmou Ventura.