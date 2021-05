Ventura exige explicações a Costa sobre situação “caricata” de não ter declarada nenhuma conta à ordem

O deputado único do Chega exigiu este sábado ao primeiro-ministro explicações, através do Parlamento, sobre a situação "caricata" de não ter declarada nenhuma conta à ordem, "ao mesmo tempo que é titular de uma conta partilhada (nomeadamente com a mãe), de ações e de vários imoveis".

André Ventura diz que a situação "é caricata independentemente do ângulo: ou o primeiro - ministro não é titular de nenhuma conta bancária, o que é deveras estranho num país em que os funcionários públicos são obrigados a ter conta bancária para receber a respectiva remuneração; ou o primeiro-ministro não dispõe de montante suficiente na conta bancária para ser obrigado a identificá-la na declaração e registo de interesses junto do Tribunal Constitucional, o que não deixa de ser estranho face ao salário conhecido do Chefe de Governo e aos imóveis de que é titular".

Um primeiro-ministro "tem deveres acrescidos de informação" em relação a outros titulares de funções políticas, afirma o deputado.