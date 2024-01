“Candidato-me porque Portugal precisa de uma limpeza”, afirmou ontem o presidente do Chega, André Ventura, no primeiro discurso que fez na convenção do partido, em Viana do Castelo, onde traçou as linhas para uma luta “entre o Chega e o PS” nas eleições legislativas e recebeu o apoio de um ex-governante do PSD.









Ver comentários