Ventura quer Joacine fora do Parlamento

O partido Chega deu este domingo entrada, no Parlamento, com uma proposta de perda de mandato a "todos os deputados que atentem contra os símbolos nacionais".A iniciativa surge após a proposta da deputada Joacine Katar Moreira de retirar um conjunto de painéis do edifício da Assembleia da República.A perda de mandato, na proposta do Chega de alteração do Estatudo dos Deputados, deverá aplicar-se aos "que atentem, por atos ou declarações, de forma intencional ou ostensiva, contra a História Nacional e os seus símbolos fundamentais, promovendo ódios e ressentimentos no âmbito da comunidade nacional."O Chega de André Ventura justifica que Joacine realizou "por diversas vezes afirmações graves e indecorosas contra a história e os monumentos nacionais, como o Padrão dos Descobrimentos"."Recentemente, a mesma deputada solicitou a remoção dos painéis dos descobrimentos do Salão Nobre da Assembleia da República, pela forma como apresentam a colonização e os povos indígenas", o que para o partido de extrema-direita promove "ódios e divisões no tecido social nacional e alimentando ressentimentos históricos que tinham, há muito, desaparecido."