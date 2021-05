Ventura recusa pedir desculpas por chamar "bandidos" a família do Seixal

O presidente do Chega, André Ventura, declarou esta segunda-feira em tribunal que não pretendia ofender a família do Bairro da Jamaica, no Seixal, a quem se referiu como “bandidos” durante um debate com Marcelo Rebelo de Sousa, mas admitiu que voltaria a dizer o mesmo. Explicou ainda que não vê necessidade de pedir desculpa pelas afirmações feitas.









Interrogado no âmbito de um processo por ofensas à honra e direito à imagem, movido por sete membros da família visada, Ventura declarou que não fica feliz ao ouvir que as suas palavras ofenderam.

Perante o tribunal, uma das requerentes, Vanusa Coxi, disse que se sentiu “ultrajada porque metade das coisas que foram ditas [no debate] não são verdade”. Afirmou que a forma como Ventura classificou a sua família “foi uma ofensa”, pelo que requer um pedido de desculpas, e salientou que o seu familiar [diretamente visado] “foi ilibado das acusações que lhe foram feitas”.





À saída do tribunal, Ventura afirmou que não precisa de pedir desculpa, por entender que não errou. “Se eu achasse que tinha errado, não tinha problema nenhum em pedir desculpa”, explicou.