Ventura segue Montenegro e pede audiência a Marcelo sobre a saúde

O encontro acontece numa altura em que a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) agrava-se e depois do diretor do SNS, Fernando Araújo, ter alertado para o risco de uma situação muito difícil no próximo mês.

André Ventura, pediu esta quarta-feira uma audiência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o estado da saúde em Portugal. O Líder do Chega convocou, ainda, Jornadas Parlamentares Globais, com os deputados da Assembleia da República e dos Parlamentos Regionais, para discutir exclusivamente o mesmo tema.Recorde-se que o presidente do PSD vai ser esta quarta-feira recebido em Belém por Marcelo Rebelo de Sousa numa reunião que tem como tema central os problemas da saúde.