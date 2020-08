"Verdadeiramente, não sei": Marcelo Rebelo de Sousa reage a possibilidade de rei Juan Carlos estar em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu esta terça-feira à possibilidade do rei emérito Juan Carlos se ter instalado em Portugal após ter decidido abandonar Espanha."Verdadeiramente não sei", afirmou Marcelo garantindo não ter notícia de que o monarca tenha vindo para Portugal. "Penso que as autoridades portuguesas não têm conhecimento dessa matéria", garante."Não vou comentar até ter dados seguros", acrescentou quando confrontado com questões sobre Juan Carlos.O paradeiro do monarca é desconhecido desde que este anunciou que iria viver fora de Espanha. Alguns do locais que já foram apontados foi o Estoril, onde passou grande parte da infância, ou a República Dominicana.