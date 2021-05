"Verdadeiras heroínas deste tempo de pandemia": Presidente da República elogia mulheres no Dia da Mãe

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou este domingo, Dia da Mãe, as mulheres portuguesas que foram "incansáveis" e "verdadeiras heroínas deste tempo de pandemia" numa "sociedade muito desigual".

Numa mensagem em vídeo publicada na página da Presidência da República, Marcelo saúda "todas as mulheres portuguesas, das quais muitas são mães, verdadeiras heroínas deste tempo de pandemia".

Num momento em que a pandemia de covid-19 está "perto do fim", embora ainda vá "demorar tempo", o Presidente elogiou "todos os portugueses", mas "as mulheres em particular", numa "sociedade muito desigual", em que a prática nem sempre acompanha a igualdade que está previsto na Constituição e na lei.