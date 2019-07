'Verdes' lamentam Governo a "fazer bonito para Bruxelas"

A líder parlamentar do PEV lamentou a constante obsessão do Governo com o défice, ao analisar a atual legislatura, a propósito do debate sobre o estado da nação, marcado para quarta-feira, na Assembleia da República.Em entrevista à Lusa, Heloísa Apolónia respondeu "claramente que não" à questão sobre se o país foi "tão longe quanto era possível e desejável", pois, por exemplo, "na ferrovia, era possível ter feito mais investimento no sentido de gerar melhor mobilidade ferroviária em Portugal, fundamental para a coesão do território, combate às alterações climáticas e mobilidade das populações"."Muitas vezes, este Governo criou uma certa obsessão com o défice, foi muitas vezes mais papista que o papa, procurando fazer bonito para Bruxelas, mas pondo em causa investimento fundamental que era determinante fazer no país", disse.Ainda assim, a deputada ecologista sublinhou "passos muito importantes naquilo que se refere à promoção da qualidade de vida das pessoas e também na maior sustentabilidade do desenvolvimento do país"."Houve condições na Assembleia da República para que isso pudesse acontecer, designadamente ao nível da reposição de rendimentos das famílias, no que concerne a salários, pensões, apoios sociais. Isso foi extraordinariamente importante. Também ao nível da sustentabilidade, acho que é de destacar a importância de medidas tomadas, designadamente com a iniciativa de ?Os Verdes' relativamente à floresta para procurar estancar as imensas monoculturas de eucalipto e também o conjunto de iniciativas que surgiram nesta casa relativamente à necessidade de redução das embalagens, designadamente do plástico", afirmou.Heloísa Apolónia considerou "momentos baixos" na legislatura "aqueles em que o PS se colou à direita no sentido de não levar isto mais longe do que era possível, designadamente na questão da descentralização e da legislação laboral"."Momento alto foi sempre que conseguimos conquistar mais alguma coisa para benefício do país, das populações e sustentabilidade do território. Sempre que demos passos nesse sentido, evidentemente foram momentos altos porque se demonstrou que é possível fazer diferente e ter políticas e fazer opções alternativas ao massacre das políticas que vinham sendo prosseguidas", disse.Sobre a eventual repetição de entendimentos à esquerda para os próximos quatro anos, a parlamentar do PEV destaca que "há uma coisa que ficou muito clara para todos os portugueses nesta legislatura - o que determina as políticas neste país é a composição da Assembleia da República", pois "o centro da vida política centrou-se na Assembleia da República e isso é positivo porque é assim que deve ser"."'Os Verdes' estão sempre disponíveis para votar as propostas que considerem positivas para o país e sua sustentabilidade. Todas as propostas, venham elas de onde vierem, terão o voto favorável de 'Os Verdes' e também a proatividade de 'Os Verdes' para apresentação de propostas. Todas as propostas, em qualquer circunstância, que nós consideremos que são negativas, votaremos contra", garantiu.