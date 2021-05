Verdes reúnem convenção com avisos ao Governo sobre próximo Orçamento

Os Verdes começam este sábado a sua 15.ª convenção em que se pretendem assumir "de esquerda", continuar na CDU e avisar o Governo que tem de cumprir os compromissos do Orçamento de 2021 antes de negociar o de 2022.

Este sábado e domingo, o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) reúne 200 delegados, menos 150 do que em 2018 devido à epidemia de Covid-19, rodeados de medidas de segurança no Fórum Lisboa, onde é obrigatório uso de máscara, as salas higienizadas, o almoço é ao ar livre e não há pausas para café para evitar aglomerações de pessoas, segundo a organização.

O primeiro dia de trabalhos servirá para apresentar o balanço de três anos de trabalho do partido, seguindo-se o debate das moções setoriais, antes da eleição dos novos órgãos nacionais.

No domingo, vai fazer-se o debate e votação da moção global de estratégia, seguindo-se a sessão de encerramento com um discurso de um dos dirigentes nacionais, numa sessão de encerramento sem convidados institucionais, como a Casa Civil do Presidente ou partidos, estando apenas prevista a presença de representantes dos parceiros da Coligação Democrática Unitária (CDU), PCP e Intervenção Democrática (ID).

O PEV, que nasceu em 1982 e tem concorrido às eleições em aliança com o PCP e a ID na CDU, não tem um líder, ao contrário de outros partidos.

A convenção, que se realiza de três em três anos, elege o conselho nacional, responsável por desenvolver e executar a política partidária, a comissão de arbitragem nacional e a comissão nacional de fiscalização de contas. Existe depois a comissão executiva, órgão político permanente saído do conselho nacional.

Em números, haverá, nos órgãos nacionais, uma "renovação de 11,6%" e também uma maioria feminina: as mulheres são 58,1%, os homens são 49,1%, uma marca "do próprio ADN" do partido, nas palavras do deputado e dirigente José Luís Ferreira.

Neste encontro, os Verdes querem vincar ser "de esquerda", admitindo o desejo de continuar na CDU, e assumir as "lutas" ecologistas contra o aeroporto do Montijo ou a exploração do lítio.

A curto prazo, o PEV tem o processo de negociação do Orçamento do Estado de 2022, para o qual o deputado José Luís Ferreira afirma manter abertura para conversar, embora queira fazer um diagnóstico ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo para este ano -- e que justificaram a abstenção do partido.

"Nós dissemos que antes de começar a negociar teríamos que ver como as coisas estão [relativamente ao Orçamento deste ano]. Porque se não andamos aqui a enganar-nos uns aos outros", disse à Lusa.

O PEV admite que possa haver atrasos em pelos três dossiês -- a continuação do reforço dos quadros no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (INCF), o fundo de tesouraria para as micro, pequenas e médias empresas e o Estatuto da agricultura familiar - e é por isso que quer fazer o diagnóstico antes de se reunir com o Governo de António Costa, em julho.