Vereadora comunista brinda à morte de Gorbatchov

A vereadora da CDU em Braga, Bárbara Barros, anunciou esta sexta-feira no Twitter que ia celebrar a morte do ex-líder soviético, Mikhail Gorbatchov, na Festa do Avante!.A vereadora explicou que o seu ‘tweet’ era direcionado para figuras conhecidas da rede social, como o professor de Economia da UMinho, Luís Aguiar-Conraria: "Aos Conrarias, Ribeiros e restantes liberais: a primeira coisa que vou fazer ao chegar à Festa do Avante! na sexta é brindar à morte do ‘Gorby’. Sim, desse vosso amigo do peito. Felizmente continuamos a manter amizades diferentes!", escreveu Bárbara Barros.