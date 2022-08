Vereadora do PS na Movijovem

Inês Drummond, líder dos vereadores do PS na Câmara de Lisboa, foi escolhida para presidir à direção da Movijovem (entidade que gere as pousadas da juventude). Vai receber um vencimento ilíquido de 3212,12 euros por mês, avança o ‘Observador’.









Nas autárquicas de setembro de 2021, o PS perdeu a autarquia para o PSD. Assim, os vereadores do PS eleitos não recebem qualquer salário, o que está a levar alguns a optarem por acumular estas funções com outros empregos que sejam remunerados. É o caso de Inês Drummond, que está desde julho na direção da Movijovem.

A vereadora foi indicada pelo presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, que foi o antigo assessor para o desporto de António Costa quando esteve na Câmara de Lisboa e que também é o líder do Conselho Estratégico da Movijovem. Inês Drummond confirmou a acumulação de cargos mas descartou a existência de qualquer incompatibilidade. n A.P.