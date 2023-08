'Vice' do PSD compara algumas medida de Costa às de Salazar

O vice-presidente do PSD António Leitão Amaro afirmou esta quarta-feira que algumas soluções propostas pelo primeiro-ministro para a habitação são comparáveis às de Salazar e voltou a prometer a sua revogação se o partido for Governo.

Num painel na Universidade de Verão do PSD - iniciativa de formação de jovens quadros - dedicado à "Crise na habitação: Que respostas" -, Leitão Amaro, que coordenou as propostas do partido sobre habitação, foi um dos oradores, a par da vereadora municipal de Lisboa Filipa Roseta.

"António Costa encontra António Oliveira Salazar, em quê? No congelamento e limitações de rendas, a infeliz solução que destruiu o centro das cidades portuguesas - herança do tempo da 'outra senhora' - reavivada por António Costa com novas limitações de rendas", acusou o 'vice' do PSD.