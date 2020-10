"Não tem ponta por onde se lhe pegue": Marcelo dá 'aula' a negacionista da Covid-19 que não usa máscara

O Presidente da República esteve esta sexta-feira num jantar com os presidentes das Câmaras Municipais do Algarve num restaurante em Vila do Bispo. O que não devia estar à espera era de retirar trinta minutos desse jantar para dar resposta a negacionistas da Covid-19 e que asseguram que a China é controlada pelos interesses financeiros de cinco famílias capitalistas. O Presidente reencontrou um antigo aluno que o acusou de promulgar documentos anti-constitucionais e que até pediu que o antigo professor universitário perdesse o título de doutor em Direito e decidiu voltar a dar uma aula.Leia a notícia completa no site da SÁBADO