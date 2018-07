Vídeo de Costa torna-se viral no Youtube

Participação do primeiro-ministro no '5 Para a Meia Noite' foi um sucesso.

01:49

A 'pressão no ar' protagonizada por António Costa no '5 Para a Meia Noite', programa da RTP tornou-se viral no Youtube.O vídeo atingiu o nono lugar nas tendências da plataforma de vídeos. Nele, Costa surge a responder a várias perguntas comprometedoras feitas por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, apresentadoras do programa. O primeiro-ministro surge bem-disposto e divertido com as questões das duas mulheres.No mesmo programa, Costa admitiu que já ter fumado estupefacientes , ligou a Centeno em direto e negou