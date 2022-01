Vila Nova de Gaia: O 3.º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Vila Nova de Gaia é o 3º concelho-chave das eleições Legislativas de 2022. Ao se aproximarem os concelhos-chave mais valiosos, é mais notório o peso dos mais determinantes em termos de volume potencial de votantes. Em 2019, só aqui em Vila Nova de Gaia votaram 156 272 eleitores. Fazendo parte da lista de concelhos-chave, depois de Gondomar, Vila Nova de Gaia é o segundo município que pertence ao distrito do Porto onde são eleitos 40 deputados.Este é o concelho mais relevante de todo o distrito e, em 2019, representou 16,72% de todos os votantes (mais até que o concelho do Porto).Nas últimas eleições Legislativas, o PS venceu o PSD no concelho de Vila Nova de Gaia por uma margem muito confortável, superior a 14 000 votos, tendo ambos os partidos empatado em número de deputados eleitos (dois para cada um no concelho).Nas mesmas eleições, de todos os concelhos do País, o de Vila Nova de Gaia foi onde o BE teve a sua 2ª melhor votação e PS, PSD e PAN a 3ª.A tendência vencedora de votos em Vila Nova de Gaia é bastante volátil e isso mesmo é o que se tem verificado em eleições Autárquicas e Legislativas com igual preponderância. De tal modo isto é verdade que, agora, é quase impossível prever uma vitória certa do PS ou do PSD nas eleições deste domingo. É que desde o 25 de Abril, no conjunto de eleições Autárquicas e Legislativas, já se registaram doze inversões de tendência vencedora entre PS e partidos de direita, coligados ou não.Paradoxalmente, nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Vila Nova de Gaia votou sete vezes no partido eleito para formar Governo.Foram precisos 19 412 votos para, no distrito do Porto, eleger cada deputado.Deputados eleitos: PS 17, PSD 15, BE quatro, PCP-PEV dois, PAN um e CDS-PP um, no total do distrito do Porto.Só os votos no PS (37,05%) e PSD (27,7%) elegeram dois deputados cada em Gaia.